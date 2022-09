La traversée des temps Tome 2 : La porte du ciel [EDITION EN GROS CARACTERES

Chevauchant les temps et les époques à la suite de l'immortel Noam, La Traversée des temps nous emporte avec une érudition joyeuse dans le coeur palpitant des civilisations qui nous ont précédés : après le Néolithique, la Mésopotamie. Noam cherche fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. Il débarque à Babel où le tyran Nemrod construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette Tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux Dieux, offrant une véritable " porte du ciel ".