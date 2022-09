Les souvenirs et les mensonges aussi... [EDITION EN GROS CARACTERES

A Honfleur, en 1938, Pauline brave l'opinion publique en épousant Joachim, un réfugié allemand. En 1946, Hilda, la soeur de Joachim, tombe amoureuse d'un officier français. De cette liaison naît une enfant, Adeline, qui disparaît mystérieusement. Soixante-dix ans plus tard, à Cabourg, Valentine et Magda, deux jeunes musiciennes, deviennent inséparables. Valentine est normande et Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, allemande. Intriguée par l'histoire familiale de son amie, Valentine part sur les traces d'Adeline. Commence alors une véritable enquête...