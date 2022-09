Ce que vivent les hommes Tome 2 : Les printemps de ce monde [EDITION EN GROS CARACTERES

Dans cette suite des Noëls blancs, qui peut se lire de manière indépendante, on retrouve François et Aloïse Barthélémy qui continuent de travailler, avec leur fils aîné, la terre familiale du Pradet. Les autres enfants se sont dispersés à quelques centaines de kilomètres voire en Suisse ou en Algérie. Christian Signol poursuit sa grande saga " Ce que vivent les hommes " avec une magnifique aventure humaine, chargée d'émotion et de vérité, inscrite au coeur des grands bouleversements du XXe siècle.