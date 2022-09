De la même veine [EDITION EN GROS CARACTERES

La maison Opras, tonnellerie familiale bordelaise réputée, est dirigée par Philippe et sa soeur Myriam. Avec Pol, leur presque frère, ils forment un trio d'inséparables. Or voici que celui-ci annonce son intention de se marier et de partir s'installer au Canada. Un séisme pour les Opras. Quand le mari de Myriam vient signaler la disparition de sa femme à la gendarmerie, le major Dambérailh rechigne à démêler les fils d'un psychodrame familial, d'autant que toute la brigade est mobilisée par le meurtre d'une jeune femme. Il va alors être partagé entre deux enquêtes qui ravivent en lui des plaies secrètes...