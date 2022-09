Le magasin des jouets cassés [EDITION EN GROS CARACTERES

C'est un immeuble du XVe arrondissement comme tant d'autres, avec son ascenseur étroit et sa cour où se croisent les habitants. C'est là que Lola espère prendre un nouveau départ avec son fils de six ans, Léon. En apprenant à connaître ses voisins, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges, qui pourraient bien changer sa propre vie...