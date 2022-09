A Knokke-le-Zoute ! Les folles enquêtes de Magritte et Georgette [EDITION EN GROS CARACTERES

Une série d'enquêtes inédites menées par un couple irrésistible : le peintre René Magritte et sa femme, Georgette. Enfin les vacances, direction Knokke-le-Zoute ! Le peintre Magritte et sa femme se préparent à savourer les plaisirs de la côte belge : promenades, croquettes de crevettes et moules-frites. Mais avant ça, ils profitent de la plage, bien installés dans leur transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur chienne sonnent la fin du farniente. En grattant dans le sable, elle a déterré une main. Une aubaine pour René et Georgette qui vont se livrer à leur plaisir secret : traquer le meurtrier.