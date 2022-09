Les survivants [EDITION EN GROS CARACTERES

Benjamin, Pierre et Nils sont venus accomplir les dernières volontés de leur mère : répandre ses cendres dans le lac qui borde leur maison d'enfance, non loin d'une épaisse forêt de sapins comme on en trouve en Suède. Là où, vingt ans auparavant, un drame a changé le cours de leur existence. Alliant la beauté de l'écriture à un sens magistral du suspense, Les Survivants est un récit d'une rare intensité.