Quand raconter permet d'apprendre. Le récit dans l'enseignement et la formation

L'usage du récit constitue un objet d'étude récurrent dans les didactiques. Nous nous demandons ici quelles formes de récit peuvent être convoquées, dans les situations d'enseignement-apprentissage ou de formation, pour quels types d'apprentissage. Nous interrogeons donc les fonctions de récits au cours des dynamiques de production (partie 1), de réception par les élèves (2), ainsi que de production par les enseignants (2) et les formateurs et les formés (3). L'originalité et l'intérêt des travaux présentés résident dans le fait de se détacher du récit vu comme simple outil ou support, pour le concevoir comme le moteur même des processus d'apprentissage. En abordant de manière transdisciplinaire la question du récit, ces recherches articulent des cadres théoriques de différents champs, dans la confrontation aux pratiques, et font émerger des problématiques questionnant le rôle pivot d'une mise en intrigue, la place du sujet apprenant, la nature interactive de la narration.