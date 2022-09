Le diverticule du côlon est une "hernie" qui se développe au niveau des points de faiblesse de la paroi du colon. Elle est particulièrement répandue dans les pays industrialisés et sa prévalence augmente avec l'âge pour atteindre environ 60% de la population à partir de 60 ans. Sa complication aiguë la plus fréquente est la diverticulite, une inflammation de ces diverticules. Ce nouveau rapport de l'AFC propose un recueil unique des données les plus récentes de la littérature, passées au crible par les plus grands experts nationaux. Il collige également la plus grande série internationale portant sur la diverticulite sigmoïdienne. Plus de 7 000 patients ont été rattachés aux données ainsi collectées. Synthétique et parfaitement actualisé, cet ouvrage constituera une source d'informations indispensables aux professionnels des services de chirurgie viscérale, digestive, et endocrinienne.