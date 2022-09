Le cheval médiateur

Depuis plus de 50 ans, les activités avec le cheval se diversifient et les publics atteints de déficiences et/ou de fragilités sont de plus en plus nombreux à fréquenter les structures équestres, souvent à l'initiative de leurs accompagnants. Est-ce pour autant que l'on sait ce qu'est la médiation ? L'échange entre deux êtres vivants, perpétuellement interactif, renvoie sans arrêt à soi. Tout être vivant se comporte et, à travers ce comportement, transmet des messages sans conscience. Ce sont ces messages que reçoit le cheval et auxquels il répond par ses réactions, ses postures, ses attitudes, et tous les micro-signes qu'il émet. En interagissant avec son environnement en permanence, il exprime avec finesse nos doutes, nos inquiétudes, nos maladresses et toutes ces émotions qui sont indicibles même à soi-même ! C'est parce que le cheval a pris un rôle prépondérant que l'équicie intéresse tout le monde, y compris les cavaliers, car il s'agit de comprendre le cheval du point de vue de l'animal. C'est là l'essentiel du travail de l'équicien : décrypter les langages du cheval, différencier ce qui appartient au cheval, à l'environnement et aux humains présents autour de l'animal.