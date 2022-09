Observer et accompagner autrement le développement psychomoteur. GO5P

La grille d'observation des cinq périodes du développement psychomoteur est un support d'observation et d'accompagnement à destination de tous : parents, professionnels de la petite enfance et de santé. Elle s'appuie sur l'approche de la motricité libre et accompagnée au quotidien qui permet de trouver dans le quotidien de chacun des ressources simples pour accompagner l'enfant sur le chemin de son développement. Elle est un support pratique du découpage du développement psychomoteur selon les cinq périodes de développement soutenues par trois mouvements fondamentaux. L'idée ici étant de regarder autrement comment un enfant bouge en identifiant les mouvements qui soutiennent les acquisitions motrices et non l'acquisition figée.