Ymir est un monde de glace. De violence et de douleur. Un monde que Yorick connaît par coeur puisque c'est le sien. Un monde qu'il déteste. Et pourtant il lui faut y retourner pour y chasser un monstre. Un grendel. Une créature des Anciens... Mais il sait que sur Ymir il y a bien pire que le grendel. Il y a celui qui lui a arraché la mâchoire vingt ans plus tôt — son frère. Et sous les glaces d'Ymir, sous la rancoeur et la haine, la révolution couve...