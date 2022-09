Le lien d'amitié

De l'amitié d'une vie au simple copinage en passant par les liens de solidarité, le mot " amitié " désigne des affinités différentes. Dans cet essai de philosophie facile d'accès, Michel Erman en définit la nature - faussement considérée comme banale - et ses manifestations dans notre vie quotidienne. Chacun se représente aisément ce qu'est un ami. Cependant, expliciter le sentiment d'amitié n'est pas chose aisée tant celui-ci paraît, tout à la fois, évident et énigmatique, ainsi que l'exprime la fameuse phrase de Montaigne à propos de La Boétie : " Parce que c'était lui ; parce que c'était moi. " L'alchimie de l'amitié illumine de l'intérieur les relations entre les individus et leur rapport à l'altérité comme s'il s'agissait du lien humain par excellence. Un lien qui recèle une véritable force d'âme et permet de revisiter des notions, aujourd'hui galvaudées, comme la générosité, le respect ou encore la fidélité.