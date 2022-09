Derniers jours avant l'Apocalypse

On n'a jamais tant parlé de catastrophes qu'aujourd'hui : climat, pandémie, guerre. Devons-nous craindre la fin des temps ? Celle-ci n'est-elle qu'une étape ? L'auteur interroge les textes du Nouveau Testament qui l'évoquent pour y chercher des raisons d'espérer. Climat, guerres, pandémie. Tout s'effondre. Le monde court à sa perte. L'apocalypse est à notre porte et nous nous sentons démunis. Nous avons pourtant des textes pour nous aider : de l'Apocalypse de Jean aux petites apocalypses que l'on trouve dans les Evangiles, le Nouveau Testament nous fournit des clefs. Seulement ces textes, on s'y réfère rarement. On les a historicisés ou spiritualisé, en tout cas rendus inoffensifs. Or Jésus a bien parlé de la fin des temps. Et quand Dieu évoque l'eschaton nous devons le prendre au sérieux. Non pas chercher des correspondances avec des événements contemporains mais creuser le sens de l'histoire humaine que ces textes nous livrent. Et ce qu'ils nous disent, c'est que l'histoire humaine, l'histoire du salut n'est pas un long fleuve tranquille ; que l'Evangile introduit la crise, la nécessité du choix, et que son progrès loin d'arranger les choses approfondit la crise, mais ils nous disent aussi que l'essentiel n'est pas la catastrophe, c'est la venue du Fils de l'homme qui lui succède ; ainsi, au-delà des cataclysmes se profile la victoire finale et nous n'avons pas à désespérer.