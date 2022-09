Le grand public connaît "Hallelujah" , "Suzanne" et quelques autres chansons. Mais l'oeuvre de Leonard Cohen est bien plus vaste et variée. Poète, romancier, chanteur, mystique, homme à femmes, Juif, bouddhiste, Canadien, citoyen du monde... qui était exactement cet artiste, qui nous a quittés en novembre 2016 ? Ce livre revient sur son parcours atypique en dix temps forts - de la publication de son premier recueil de poèmes en 1956 à sa dernière tournée et à son superbe album posthume -, prétextes à dévoiler dix facettes de sa personnalité et de son oeuvre. "Ni hagiographie, ni étude musicologique, ni enquête à charge... Mais un livre de profonde admiration" , écrit Pascal Bouaziz, qui nous offre en conclusion de l'ouvrage une interview imaginaire avec le poète-chanteur.