Chirurgie oncologique du sujet âgé. Rapport présenté au 124e Congrès français de chirurgie 2022

En chirurgie, la notion de "patient âgé" a progressivement évolué, fixant à présent une limite d'intervention plus floue, dépendant d'un vieillissement hétérogène, en particulier chez l'octogénaire. En parallèle, le cancer digestif augmente en fréquence, dans une population âgée de plus en plus apte à recevoir des thérapeutiques chirurgicales lourdes avec traitement périopératoire optimal. Or, les atteintes des sujets âgés ne sont pas parfaitement identiques à celles des patients plus jeunes. Il est donc nécessaire pour le chirurgien d'évaluer le bien-fondé d'une prise en charge chirurgicale. L'objectif de ce rapport est d'exposer aux chirurgiens et chirurgiennes les fragilités gériatriques et leurs modalités d'évaluation. Le parcours périopératoire pour une prise en charge optimale est largement abordé. Les particularités de prise en charge sont ensuite adaptées par organe. Ce rapport repose sur le recueil prospectif de données "COSA 80" : Chirurgie Oncologique du Sujet Agé de plus de 80 ans et pose les nombreux jalons de l'évaluation gériatrique pré et post-opératoire. Il constitue une source majeure d'informations actualisées.