Choisir d'allaiter

Tout pour comprendre les besoins fondamentaux de votre bébé en préservant les vôtres ! C'est une question que toutes les futures mamans se posent : pourquoi choisir l'allaitement ? Le lait maternel apporte tous les nutriments et tous les anticorps dont votre bébé a besoin. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande d'ailleurs l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais nourrir son enfant au sein est un choix, vous aimeriez le défendre et surtout, vous ressentez le besoin d'être bien préparée. Retrouvez toutes les réponses à vos questions (premières tétées, douleurs, perte de poids du bébé, incertitudes voire perte de confiance face aux nombreux avis extérieurs et positions contradictoires...). Faites le choix de l'allaitement en pleine conscience !