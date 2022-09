Le passeur de livres

Chaque soir après le travail, malgré ses soixante-dix ans, Carl se promène dans les rues pittoresques de la ville pour porter en main propre les livres qu'ont commandés ses clients les plus fidèles. Ces lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous leurs secrets et leurs blessures. Ils sont devenus presque des amis, et le libraire dévoué est tout ce qui les relie au monde. Lorsqu'un coup du sort s'abat sur Carl, c'est une petite fille de neuf ans, Shasha, espiègle et effrontée, qui leur donne le courage de s'ouvrir les uns aux autres et de renouer enfin avec le bonheur.