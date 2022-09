Les chroniques de St Mary Tome 10 : Haut les coeurs !

Derrière la façade très académique de l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Ici, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... Rattachée à la Police du Temps pour traquer le maléfique Clive Ronan, Max est loin de St Mary. La vie dans le futur a ses avantages, mais pas pour longtemps. Un dysfonctionnement de la Carte temporelle amène le chaos au XVIe siècle et la mauvaise reine Tudor monte sur le trône. L'Histoire s'emballe, une équipe de St Mary est dans la ligne de tir et Max doit intervenir. Vous savez ce qu'on dit. Haut les coeurs ! Mais attendez-vous au pire.