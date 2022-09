Ô pays, mon beau peuple

Un classique de la littérature africaine contemporaine, par l'un des plus grands écrivains sénégalais. À la veille de l'indépendance du Sénégal, Oumar Faye revient dans son village natal après huit ans d'absence, accompagné de son épouse blanche. Aussitôt, sous l'arbre à palabres, les commérages vont bon train. Oumar tente d'apporter sur la terre de ses ancêtres les graines d'un esprit nouveau, que ce soit parmi les paysans ou ses proches : son père, imam ; sa mère, qui pratique encore les rites des anciens ; ses amis, qu'ils soient instituteurs ou médecins - blancs ou noirs. Cette aventure humaine pleine de fraîcheur et de vigueur finira cependant tragiquement. . . Un roman subversif et engagé qui dresse le portrait d'une Afrique en pleine mutation, désireuse de se libérer du poids de ses traditions.