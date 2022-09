365 recettes & conseils pour bien manger au naturel. 120 recettes pour adopter une alimentation saine tout au long de l'année

Angèle Ferreux-Maeght applique les principes de la naturopathie à sa vie quotidienne. Elle transmet dans ce livre tous ses secrets pour bien manger et prendre soin de soi 365 jours par an. Mois par mois, Angèle propose : Des recettes de saison, saines et gourmandes, pour varier son alimentation au fil de l'année : purée de butternut oeuf poché et granola, poêlée de poivrons tomates sarrasin et parmesan, samoussa aux petits pois et chutney de menthe, chou-fleur épicé au lait de coco, tarte salée au potimarron chèvre frais & graines... Des conseils simples pour bien attaquer chaque saison, prendre soin de son corps, gérer son énergie, soigner les rhumes saisonniers... Le compagnon indispensable pour votre cuisine de tous les jours