Un meurtre, un enfant, une légende... Quel est le lien ? Qui a tué la ravissante Ingrid ? Et pourquoi ? Sa soeur Léonie, psychologue trentenaire, aussi vive que névrosée, tente de comprendre. En parallèle, Fennetaux, une commandante de police atypique, légèrement allumée mais redoutable, mène l'enquête officielle. Tandis que le mystère s'épaissit, les deux femmes unissent leurs forces pour démêler les liens mortifères d'une histoire dont les origines remontent à il y a fort longtemps... au coeur d'un village médiéval de l'Ardèche. Entre passé et présent, ce polar saisissant, mâtiné d'une dose de perversité et de folie, donne naissance à un duo attachant et sensible. Sophie Lebarbier est la créatrice de la série policière à succès Profilage. Elle signe ici un premier roman addictif, digne de la meilleure des séries.