Sublimes, les produits du marché à la vapeur douce. 200 recettes incontournables

Un livre indispensable pour s'initier à la cuisine à la vapeur douce et pour se perfectionner UNE CUISSON SANTE QUI... - préserve la plupart des nutriments et des vitamines - élimine les pesticides de surface et autres toxiques UNE CUISINE GOURMANDE QUI... - respecte la qualité des produits - conserve les textures - accentue les couleurs - développe les saveurs - Toutes les bases pour s'équiper et cuisiner à la vapeur douce. - Des recettes faciles pour tous les jours et créatives pour recevoir. - 186 recettes sans gluten, 136 recettes sans laitage, 115 recettes végétariennes. - 60 sauces, vinaigrettes et accompagnements. - 100 conseils de pro qui font la différence. - 7 tableaux avec tous les temps de cuisson. - 108 recettes pour batch cooking. - 87 recettes pour boîte bento. Choux de Bruxelles, sauce tahin-cacahuète - Steaks de quinoa et patate douce - Terrine d'aubergine, coulis de poivron rouge - Petits flans de poireau au curry Madras - Gyoza au porc - Parmentier de cabillaud, granola au paprika - Magrets de canard, condiment moutarde-chocolat - Poires Bourdaloue... Toutes les recettes de ce livre sont compatibles avec le Vitaliseur de Marion® et le Vapok®.