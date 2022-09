Les fondamentaux de la GRH. 100 défis RH illustrés, 2e édition

Gérer les ressources humaines d'une organisation, en faisant coïncider attentes individuelleset organisationnelles, est une mission ambitieuse ! Vade-mecum du gestionnaire RH, du manager, du collaborateur ou de l'étudiant en RH, cet ouvrage entièrement mis à jour explique comment fonctionnent les relations humaines au sein des organisations à travers : toujours 100 définitions originales, dont 20 nouvelles (RH sans RH, RH dans la fonction publique, sens et travail, neuro-atypiques, travail à distance, inclusion, égalité H/F, gestion de la santé, management de transition...) des fondamentaux et défis RH dans un monde digitalisé ; 1 chapitre nouveau sur la gestion des risques RH ; 100 schémas explicitant les enjeux des mots définis ; 60 dessins illustrant les situations présentées5 ou 6 points de vigilance à respecter pour chaque mot. Pour celles et ceux qui cherchent à apprendre, comprendre et pratiquer la GRH et le management RH, cet ouvrage sera le compagnon idéal.