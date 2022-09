Pivoter vers une industrie circulaire. Repenser modèles, produits, valeurs et comportements face aux enjeux de demain

Six mois d'attente pour une Citroën C3 neuve, pas d'iPhone 13 sous le sapin cette année, la crise sanitaire et les conséquences du changement climatique ont sérieusement remis en cause une production industrielle mondialisée dont les process n'ont pas changé depuis des décennies. Afin de faire face aux pénuries de matières premières et aux émissions des CO2, l'industrie se doit désormais d'adopter un modèle circulaire. Sourcer les matières premières le plus près possible du lieu de production, penser au recyclage et à la réutilisation des produits dès leur phase de conception, mutualiser les composants, cet ouvrage, issu d'une étude auprès de 60 industriels de toutes tailles et tous secteurs, revient sur les lacunes de nos modèles industriels actuels, détaille les piliers de l'industrie circulaire et fournit de nombreuses pistes pour repenser modes de production et produitsà l'aune des nouveaux enjeux auxquels l'industrie est aujourd'hui confrontée.