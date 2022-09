Toute la cuisine de Paul Bocuse

"Monsieur Paul" , comme l'appelait respectueusement l'ensemble de la profession, a été proclamé "Chef du Siècle" par la presse américaine. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de déjeuner ou de dîner une fois dans leur vie à l'auberge de Collonges au-Mont-d'Or, et pour tous ceux qui s'en souviennent encore, cet ouvrage offre un panorama complet de la cuisine française du XX ? siècle, interprétée et revisitée par Paul Bocuse. Apprentis gourmets ou amateurs aguerris y retrouveront la quintessence d'un art culinaire, porté si haut et si loin que tout y paraît simple.