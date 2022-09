Sciences économiques. Secondaire II et formation continue, Edition 2022

Pourquoi le niveau de vie des Chinois augmente-t-il à un rythme effréné ? Pourquoi a-t-on besoin de banques ? Pourquoi le chômage est-il plus bas en Suisse qu'en Espagne ? Ce manuel présente les fondamentaux de l'économie d'une manière claire et pédagogique. A l'aide de certains concepts choisis en micro et macro-économie, il amène des réponses concrètes à ceux qui souhaitent comprendre le monde qui les entoure. Ce manuel est en premier lieu destiné aux étudiants du secondaire II et couvre exhaustivement les thèmes du plan d'enseignement. Il peut également être utilisé dans le cadre de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue.