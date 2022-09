Formidables fourmis !

La vie sociale des fourmis n'a rien à envier à celle de l'humanité : elles ont conquis le monde terrestre en déployant des comportements stupéfiants ! Toujours plus insolites, les solutions adaptatives que l'évolution a imaginées pour les fourmis sont contées ici avec passion et magnifiées par plus de 150 photos où la vérité scientifique s'allie à un esthétisme de grand charme.