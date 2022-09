Les agricultures urbaines en France. Comprendre les dynamiques, accompagner les acteurs

Depuis la fin du siècle dernier, des formes nouvelles d'agriculture urbaine se développent en France, tout comme se réactivent des formes anciennes. La recherche française se mobilise pour évaluer ce phénomène, qui réinterroge les liens des urbains entre eux et leurs relations aux espaces, aux végétaux, aux animaux, à l'alimentation. La première partie de cet ouvrage fait le point sur les acquis et les perspectives de ces recherches pluridisciplinaires. Elle montre notamment les différentes formes sociales et le fonctionnement technico-économique des agricultures urbaines. Constatant la forte appétence des collectivités, des habitants et autres acteurs de la ville pour ces agricultures, la seconde partie de l'ouvrage vise à accompagner, outiller et former. Sur l'accès au foncier, la qualité et la gestion des sols urbains, l'installation d'agricultures urbaines, l'alimentation et la santé, l'évolution des politiques publiques, cette partie montre une grande diversité de produits innovants, co-construits entre chercheurs et acteurs des territoires (plateforme collaborative, logiciels d'aide à la décision, application web, observatoire participatif, méthodes et guides pour l'action...).