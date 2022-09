Dunk Tome 3

Le jeune Frank intègre le centre de formation de l'équipe professionnelle de Strasbourg. Après quelques désillusions et mauvaises blessures, il craignait de voir son avenir sportif compromis, mais le voilà plus fort et plus déterminé que jamais ! Néanmoins, l'adolescent n'est pas au bout de ses peines : sur les terrains aussi bien qu'en dehors, il semblerait que les autres joueurs soient bien décidés à lui mettre des bâtons dans les roues. Sans ses fidèles amis Aïko et Thibaut à ses côtés, Frank n'en mène pas large, et a parfois bien du mal à garder la tête hors de l'eau. Mais il est persuadé d'une chose : il a tout pour devenir un basketteur professionnel, surtout la motivation. Hors de question de lâcher maintenant, il est trop près du but : quels que soient les obstacles, il les surmontera !