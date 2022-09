La médiumnité en pratique

Parce qu'il existe autant de médiumnités que de médiums. La médiumnité est le plus souvent - à tort ! - considérée comme un don. Pourtant, nous avons tous la capacité de devenir médium. Il suffit d'aller puiser au fond de soi... Ce guide pratique est un véritable programme d'entraînement pour quiconque cherche à construire une pratique saine et solide et ce, quelles que soient les connaissances déjà acquises. Après des exercices préparatoires destinés à affûter vos perceptions, poursuivez le voyage avec des techniques de respiration alliant yoga, chakras et méditations. Développez votre médiumnité en l'identifiant et découvrez quelle voie de communication elle emprunte... A travers son expérience personnelle, Andranos propose ici sa vision de la médiumnité. Une médiumnité ancrée dans la réalité, et à laquelle chacun mérite d'avoir accès. A propos de l'auteur : Médium depuis l'enfance, Andranos pratique également la sorcellerie, la magie des campagnes, le Hoodoo, la et les séances spirites. Mais il est avant tout Wiccan traditionnel et grand prêtre du coven de L'Ophidia Noir, dans l'ouest de la France. Il tient une boutique ésotérique en ligne, "Encens et enchantements" , à travers laquelle il commercialise des bougies enchantées et autres produits et services ésotériques.