Le métier d'acteur. Comment décrocher un rôle et avoir succès

Ce guide pratique traite des aspects fondamentaux du métier d'acteur, étape par étape, en partant d'une donnée essentielle : il ne sert pas à grand-chose d'étudier l'art dramatique si l'on ne parvient pas ensuite à travailler dans cette discipline. Certes, il faut apprendre - et ce livre fournit de nombreuses informations sur les écoles d'art dramatique -, mais il faut aussi savoir " se vendre " en rédigeant par exemple une bonne lettre de présentation, un C. V. clair et efficace, et en soutenant sans faille entretiens, auditions et bouts d'essai. Ce manuel prodigue aussi de précieux conseils sur la façon de choisir un bon agent et de varier ses stratégies professionnelles dans le domaine du théâtre, du cinéma ou de la télévision. Il explique en outre comment éviter les erreurs les plus courantes et illustre enfin l'évolution actuelle du secteur.