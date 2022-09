Le corps et l'énergie. Visualisations mentales et exercices physiques pour le bien-être, la force et la beauté

Une Nouvelle édition, dans un format plus grand ! Ce livre présente une façon originale d'utiliser l'imagination au service de la santé et de l'harmonie. Tout un chacun peut tester le bon état physiologique de son corps et se ressourcer grâce au seul pouvoir de l'imagerie mentale. Ce livre permet d'entrer en contact profond avec chaque élément du corps, en l'éveillant par des sollicitations physiques et psychiques. Un concentré d'exercices simples et stimulants, pouvant être effectués même au bureau, et qui allient écoute du corps, mouvement et pouvoir régénérant de la visualisation mentale. Un voyage à l'intérieur de soi-même, à la découverte de l'union profonde entre corps et esprit, qui permettra d'améliorer flexibilité, capacité respiratoire et posture, mais aussi de retrouver le calme et la capacité de concentration.