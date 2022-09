Hérodote N° 186, 3e trimestre 2022 : Cyber renseignement

Depuis une dizaine d'années, les enquêtes fondées sur l'exploitation de sources ouvertes et de traces numériques se développent au point de devenir déterminantes dans la documentation des conflits contemporains, au premier rang desquels figure la guerre en Ukraine. Généralement désignées sous le sigle Osint (open source intelligence), ces pratiques d'investigation sont rendues possibles par l'omniprésence de capteurs qui numérisent une part grandissante des activités humaines et en produisent des traces. Si ces sources sont largement exploitées par des services de renseignement, des journalistes ou des activistes, les réflexions menées pour les intégrer à la " boîte à outils " du chercheur travaillant sur les phénomènes géopolitiques sont encore embryonnaires, et méritent d'être enrichies. Dans ce numéro, plusieurs articles reviennent sur les enjeux épistémologiques que pose l'enquête numérique et d'autres proposent l'amorce d'un canevas méthodologique. Il en résulte la possibilité d'un terrain " augmenté " par le numérique, dont le recours se révèle particulièrement fécond dans les contextes de terrains difficiles ou inaccessibles.