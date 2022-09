Le fin mot de l'Histoire en 200 expressions

Des expressions savoureuses héritées de l'histoire de France qu'on emploie tous les jours sans savoir d'où elles viennent, pimentées avec humour et brio par l'humoriste et chroniqueur Guillaume Meurice. Suivez le panache blanc de Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur bien connu sur France Inter et passionné d'histoire. Avec la linguiste Nathalie Gendrot, ils nous expliquent pourquoi impossible n'est pas français, d'où vient la bérézina, ou encore la différence entre un coup de Jarnac et un coup de Trafalgar. Guillaume Meurice tire à boulets rouges et n'épargne personne avec sa verve habituelle : à travers l'Histoire, la société d'aujourd'hui en prend aussi pour son grade, et on en redemande.