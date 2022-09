La vengeance du petit bagnard

Marius a juré de se venger des sévices endurés au cours des années passées dans le bagne pour enfants de l'île du Levant. Un drame familial doublé d'une énigme policière à suspense. Marius l'a reconnue aussitôt qu'il a posé le regard sur elle et humé son parfum : la tortionnaire de son enfance. Quatre années durant, alors qu'il était un très jeune détenu au bagne pour enfants que le Second Empire a créé sur l'île du Levant, il a subi des sévices sous le regard d'un mystérieux voyeur, et il en a gardé des cicatrices indélébiles, tant physiques que morales. Il a juré de découvrir l'identité du monstre. L'orphelin a grandi ; il est à présent l'homme de confiance des puissantes filatures Redon, en Normandie, où l'ont mené ses premières investigations. Un jour, le monstre est là, devant lui. L'heure de la vengeance a sonné. Mais ils sont nombreux autour de lui à avoir des raisons de vouloir la mort de cet abominable personnage.