Le métier de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Dans un contexte réglementaire mouvant, avec un cadre budgétaire souvent contraint, le D3S doit conduire une politique efficiente et permanente de développement de la qualité des prestations au bénéfice des personnes vulnérables. Il s'agit d'un métier aux exercices particulièrement variés tant en termes de fonction que d'établissements et de secteur d'intervention. Cet ouvrage a pour but de présenter tous les aspects de la carrière d'un D3S, les modalités d'accès au grade, les évolutions possibles et de valoriser le rôle essentiel de ce professionnel. Directement issu du parcours et de l'expérience de professionnels et d'experts, ce manuel clair et complet constitue un support indispensable pour les candidats préparant le concours et les personnes souhaitant exercer dans ce grade. Il intéressera également les professionnels en quête d'informations sur leur périmètre de responsabilité et les recruteurs travaillant sur les profils attendus en termes de métiers.