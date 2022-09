Thérèse de Lisieux, l'une des plus grandes figures spirituelles et mystiques à travers le monde, fut l'une des premières à se passionner pour Jeanne d' Arc. A seulement 21 ans, elle consacra deux poèmes et une pièce de théâtre épique à cette héroïne de l'histoire qui, par amour et au nom de son dieu et roi, réalisa les plus grands exploits. Ses écrits, fruits d'intenses recherches documentaires et d'une modernité sans égale pour le XIXe siècle, sont réunis pour la première fois dans cet ouvrage. Ils sont accompagnés de textes de la chanteuse et compositrice Natasha St-Pier, qui donne à voir la communauté d'âme de ces deux saintes, ces deux soeurs inspirantes.