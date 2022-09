50 expériences en sciences faciles à réaliser CM

50 expériences motivantes et simples pour plonger les élèves dans la démarche d'investigation scientifique et rendre les sciences vivantes. Cet ouvrage s'adresse aux professeurs des écoles désireux d'enseigner les sciences de manière active, à partir d'expériences ou d'activités ludiques et simples à mettre en place. Les 50 expériences proposées abordent l'ensemble du programme. Elles sont organisées en quatre chapitres correspondant aux quatre domaines du cycle 3 : matière, mouvement et énergie ; le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ; matériaux et objets techniques ; la planète Terre et l'action humaine sur l'environnement. Pour chaque expérience, sont décrits : le niveau de classe, la référence aux programmes et les objectifs poursuivis ; le matériel nécessaire ; la mise en oeuvre illustrée, privilégiant l'aspect pratique ; les conclusions auxquelles doivent aboutir les élèves à l'issue de l'expérience permettant d'élaborer la trace de l'activité. Un glossaire et une liste d'adresses utiles pour l'achat de matériel complètent l'ouvrage. Des expériences motivantes pour plonger les élèves dans la démarche d'investigation, au coeur du processus scientifique. Ressources numériques : tout le matériel nécessaire à imprimer et/ou vidéoprojeter (documents, fiches activités...).