Oracle Ceccoli

Un superbe oracle de 32 cartes magnifiquement illustrées par Nicoletta Ceccoli reprenant son univers empreint d'une fausse candeur, où les personnages enfantins ne sont pas aussi innocents qu'ils ne le paraissent... Nicoletta Ceccoli est une artiste peintre réputée pour ses oeuvres oniriques et fantastiques. Ses peintures colorées nous invitent dans un monde merveilleux, aussi surprenant que réjouissant ! Mais son univers ne s'arrête pas à ce monde faussement innocent. Au-delà des couleurs vibrantes et de l'abondance de motifs, on y entrevoit des regards et des gestes empreints de mélancolie et de gravité. Lumière et obscurité s'affrontent et se confondent. Grâce aux 32 magnifiques cartes de cet oracle, vous pourrez explorer les aspects sombres et lumineux de votre personnalité et révéler vos plus profondes vérités. Vous obtiendrez ainsi des réponses à vos questions les plus intimes.