Girl, in real life

Célébrité vs Réalité Eva n'était pas encore née que sa chaîne Youtube comptait déjà 10 000 abonnés. A 13 ans, ils sont des millions à suivre le moindre de ses gestes. Ses parents, investis à temps plein dans cette entreprise, s'assurent que les vues augmentent toujours plus. Cadeaux, faveurs et voyages affluent avec la célébrité : une vraie vie de rêve... fictive ! Si tout le monde regarde Eva partout, tout le temps, personne ne l'écoute. Ses envies et préférences ne comptent pas. Tout ce qu'elle mange, porte, touche est sponsorisé. Rien ne doit sortir du cadre de la caméra, pas même l'annonce de ses premières règles. C'est l'humiliation de trop. A présent, Eva a décidé de se faire entendre et de reprendre le contrôle de sa vie !