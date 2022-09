Les aventures de Gilles Belmonte Tome 6 : L'escadre du bout du monde

Avec le sixième volet de la saga maritime de Fabien Clauw, embarquez pour une périlleuse mission parmi les pirates de la mer de Chine. Septembre 1806. Après l'épique bataille de Trafalgar, la France a remis les clés des océans aux Anglais. Mais Napoléon n'a que faire de cette défaite ; auréolé de ses victoires à Austerlitz et Iéna, il ne renonce pas à faire rayonner le pavillon tricolore jusqu'aux confins du monde. Gilles Belmonte coule des jours heureux dans la campagne saintongeaise lorsqu'il reçoit le commandement d'un vaisseau de ligne flambant neuf, le Suffren. Missionné pour une expédition en mer de Chine, notre héros va au-devant de civilisations qui lui sont totalement étrangères, de mers infestées de pirates dans lesquelles louvoie l'Union Jack. Une fois de plus, les marins s'embarquent pour une expédition périlleuse avec la fraternité, le panache et la mort pour horizon... Avec ce nouvel opus, Fabien Clauw nous livre un formidable voyage dans l'espace et le temps. " On imagine déjà les aventures de Belmonte adaptées au cinéma. " Sud Ouest " Une passionnante saga historique sous la plume d'un ancien coureur au large ! " France Inter - Mention de l'Académie de marine (2016) - Prix Ecume de Mer (2018) - Prix Marine Bravo Zulu (2018) - Prix du Roman de l'Académie de Saintonge (2021)