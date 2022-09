" Ne pas se lamenter sur les bonheurs perdus... juste se contenter de les avoir vécus. " " Une éviction injuste, un cancer, une séparation, ces derniers mois j'ai tout pris en rafale. Des épreuves ajoutées aux blessures passées. Je pourrais être au fond du trou, me plaindre du matin au soir. C'est tout le contraire qui se produit. Je remonte sur scène, écris de nouvelles chansons, découvre des jeunes talents. Car, quelle que soit la tristesse de nos crépuscules, il faut toujours croire à un jour nouveau. Oublier l'hiver et mettre nos pendules à l'heure d'été. Vivre et renaître chaque jour. J'aimerais que ce livre aide toutes celles et tous ceux qui connaissent des deuils, des difficultés, des maladies, à RENAITRE. "