Archives nationales du monde du travail, mode d'emploi

Héritières du service d'archives économiques des Archives nationales créé par Charles Braibant et dirigé par Bertrand Gille, le Centre des archives du travail - devenu Archives nationales du monde du travail - ouvre ses portes en 1993 dans l'ancienne filature Motte-Bossut, immense château en briques qui se dresse au coeur de Roubaix. Les Archives nationales du monde du travail (ANMT) ont pour mission de sauvegarder la mémoire des acteurs économiques et professionnels : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, associations oeuvrant dans le monde du travail... Si, à l'origine, la mission du Centre a été de conserver et de mettre en valeur les fonds d'archives en péril du fait des liquidations et dépôts de bilan des établissements industriels, principalement du nord de la France, désormais les fonds collectés sont de dimension nationale et internationale. Le champ de collecte des ANMT couvre tous les acteurs de la vie économique et professionnelle, depuis la banque Rothschild, la compagnie universelle du canal maritime de Suez, Lafarge... ou bien encore la Fédération de l'Education nationale (FEN) jusqu'aux archives de militants en passant par des associations de lutte contre la pauvreté comme Emmaüs International ou le Secours populaire. Au-delà des archives de ces grands acteurs, on trouve aussi aux ANMT l'histoire des travailleurs et travailleuses de nombreux secteurs d'activité : mines, chemin de fer, industrie textile... Ce guide a l'ambition de présenter la richesse des documents collectés par les Archives nationales du monde du travail, ainsi que des conseils pour s'orienter et rechercher dans les fonds, que l'on soit généalogiste, chercheur, à la recherche d'un droit ou simple curieux.