Histoire de la recherche contemporaine Tome 11 N° 1/2022

A l'occasion du 150 e anniversaire de la Station Biologique de Roscoff (CNRS-Sorbonne Université), la revue Histoire de la recherche contemporaine revient dans ce numéro spécial sur les origines de ce centre de recherche et d'enseignement de tout premier plan international. Chronique d'une " campagne d'été " réalisée au laboratoire de zoologie expérimentale de Roscoff Lettres de Lucien Joliet à Henri de Lacaze-Duthiers Lucien Joliet (1854-1887) fut l'élève de Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901), titulaire de la chaire de zoologie, d'anatomie et physiologie comparées de la Sorbonne. Il fut aussi son " préparateur " alors qu'il travaillait à l'élaboration de sa thèse, en 1876 et 1877. A ce titre il était chargé de la gestion du " Laboratoire de Zoologie expérimentale " créé à Roscoff par Lacaze-Duthiers en 1872. Chaque année, le laboratoire s'ouvrait aux étudiants et aux scientifiques pour une " campagne d'été " qui s'étendait de début mai à fin septembre. En 1877, Joliet achève son travail de thèse de doctorat sur des animaux marins fixés, les bryozoaires, alors que Lacaze-Duthiers, très souffrant, sera souvent éloigné de Paris et ne passera brièvement à Roscoff que fin août, après avoir effectué une " marée " en rade de Brest. Pour lui rendre compte de sa charge et pour l'informer des progrès de ses recherches, Joliet lui écrit 64 lettres, dont 44 du 12 mai au 25 septembre 1877, période où il est à Roscoff, soit une lettre tous les deux ou trois jours en moyenne. Une vraie gazette du laboratoire en 1877 !