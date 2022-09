Calendrier jardiner avec la lune. Edition 2023

Avec ce calendrier mural, laissez-vous guider par la Lune pour tous vos travaux au jardin ! Mois par mois et jour après jour, suivez les conseils pour bénéficier des bonnes influences lunaires et adoptez les bons gestes au jardin Jardiner avec la Lune, c'est facile mais ça ne s'improvise pas ! Il faut connaître les différentes phases de la Lune au fil des mois pour accorder ses travaux de jardinage à ses bonnes influences. Il faut aussi connaître la position des constellations du Zodiaque. Ainsi, vous vous occuperez de vos radis, carottes ou navets les " jours-racines ", où la Lune est favorable aux végétaux qui poussent sous la terre. A l'inverse, vous prendrez soin de vos hortensias, marguerites et rosiers les " jours-fleurs ", où la Lune contribue à la bonne croissance des fleurs ou des légumes dont on consomme la fleur, comme les artichauts. En Lune croissante, vous sèmerez... En Lune décroissante, vous planterez... En pleine Lune ou en nouvelle Lune, vous vous abstiendrez de jardiner ! Jour après jour, geste par geste, votre calendrier Lune vous guide, avec quelques anecdotes, pour bénéficier au maximum des bons influx de la Lune au jardin. Chaque mois, vous trouverez également des astuces de recyclage pour un jardin zéro déchet, des conseils pratiques pour jardiner bio, et d'amusants stratagèmes pour produire plus dans un espace minimisé. Lancez-vous ! Sommaire : - Pourquoi jardiner avec la Lune ? - Lune croissante, Lune décroissante - Lune ascendante, Lune descendante - Jours-racines, jours-fleurs, jours-fruits, jours-feuilles - Mon calendrier lunaire mois par mois de janvier à décembre 2023