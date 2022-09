L'abbé Payramale, le curé de Lourdes

Rien ne prédestinait l'abbé Peyramale, curé de Lourdes, généreux mais bourru, à recevoir la révélation faite à Bernadette. L'itinéraire de ce prêtre conformiste constitue une parabole du cheminement de l'institution ecclésiale dans la conversion au miracle. Edifiant. L'abbé Marie-Dominique Peyramale, né en 1811 à Momères, près de Tarbes, mort à Lourdes en 1877, n'aura pas quitté les Pyrénées. Il serait resté un obscur curé du diocèse de Tarbes s'il n'avait été nommé curé de Lourdes en 1855. Trois ans plus tard, une de ses jeunes paroissiennes, Bernadette Soubirous, voit la Vierge à dix-huit reprises entre le 11 février et le 16 juillet 1858. D'abord sceptique, l'abbé Peyramale est ensuite convaincu de la sincérité de la jeune voyante qu'il interroge à plusieurs reprises et du caractère surnaturel ces apparitions. Il prend la défense de Bernadette face aux autorités civiles (le commissaire de Lourdes, le procureur impérial, le préfet du département) et il la protège de la presse et des curieux. Il sera le premier témoin des miracles survenus à Lourdes mais aussi l'organisateur des premiers pèlerinages à la Grotte où avaient eu lieu les apparitions et le bâtisseur du premier sanctuaire. Se fondant sur les archives de Lourdes et la correspondance inédite laissée par l'abbé Peyramale, Yves Chiron retrace la vie de ce prêtre bouillonnant, bâtisseur, intègre et d'une grande charité.