Journal russe

En 1947, Steinbeck et Capa voyagent quarante jours de Moscou à Stalingrad en passant par l'Ukraine et le Géorgie, pour ce qui sera considéré comme le premier photoreportage "libre" en URSS, destiné au New York Herald Tribune. Ils observent la vie quotidienne, visitent des fermes, des usines, s'entretiennent avec des fonctionnaires et des hommes du peuple. Une nouvelle édition illustrée, avec 69 photos de Robert Capa, d'un livre mythique, paru en 1949 chez Gallimard.