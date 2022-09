Les Chroniques saxonnes Tome 6 : La mort des rois

La saga épique à l'origine de la série Netflix The Last Kingdom Alors que s'achève le IXe siècle, Alfred le Grand agonise, son rêve d'unifier l'Anglie est menacé et son royaume au bord du chaos. Bien que son fils Edward ait été désigné comme son successeur, d'autres Saxons prétendent au trône, tout comme d'ambitieux Vikings païens dans le Nord. Déchiré entre son serment à Alfred et son désir de reprendre les terres ancestrales du Nord qu'il a perdues dans son enfance, Uhtred, né Saxon et élevé en Viking, demeure le guerrier du roi, mais il n'a pas prêté allégeance au prince héritier. Il doit désormais faire un choix capital qui changera pour toujours sa vie et le cours de l'Histoire : prendre les armes - et le manteau d'Alfred - ou poser son épée et laisser le rêve d'unification du royaume mourir avec son suzerain. Une fresque flamboyante mêlant bravoure, trahison, sens du devoir et combats au coeur de l'une des périodes les plus fascinantes de l'Histoire. " Game of Thrones dans le monde réel. " The Observer