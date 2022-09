Postures ordinaires. Hypocrisies médiatiques et politiques contemporaines

Comme il l'avait fait dans ses précédents ouvrages, le philosophe André Perrin reprend ici la transcription détaillée de sa " revue de presse " quotidienne. Il confronte les assertions de nos journalistes préférés avec le réel, les faits vérifiés. Et le résultat est effrayant. Nous sommes bien à l'époque du dilettantisme, caché derrière un militantisme effréné. Agrégé de philosophie, André Perrin a enseigné dans le nord de la France, en Andorre et en classes préparatoires aux grandes écoles à Montpellier. Il a aussi exercé les fonctions d'Inspecteur d'Académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie. Il est l'auteur de Scènes de la vie intellectuelle en France (L'Artilleur, 2016) et de Journal d'un indigné (L'Artilleur, 2018).